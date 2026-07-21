© Foto: SOPA Images - Sipa USADie UBS hebt das Kursziel für Siemens Energy. Gasturbinen, Netze und pralle Auftragsbücher treiben die Fantasie.Die Schweizer Großbank rechnet mit einer anhaltend starken Nachfrage nach Gasturbinen. Deshalb hebt sie ihre Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis der Geschäftsjahre 2026 bis 2029 um rund elf Prozent an. Für die Jahre 2028 bis 2030 liegen die Schätzungen weiterhin etwa sechs Prozent über dem Marktkonsens. An der Börse wird derzeit vor allem darüber diskutiert, wann der Auftragsboom seinen Höhepunkt erreicht. Die UBS erwartet jedoch auch 2027 steigende Bestellungen. Siemens Energy hatte seine mittelfristige Prognose für den Gasturbinenmarkt zuletzt um rund 20 Prozent …
Enthaltene Werte: ES0143416XXX,DE0008469XXX,DE000ENER6Y0,US36828A1016Den vollständigen Artikel lesen
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