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Im Irankrieg laufen die Kämpfe weiter. Katar, Ägypten, Pakistan und weitere Vermittler haben den USA und dem Iran eine zehntägige Waffenruhe vorgeschlagen. Washington prüft den Plan und drängt Israel dazu, diplomatische Fortschritte nicht durch neue Angriffe zu gefährden. Dennoch bombardieren die USA weiterhin iranische Militäranlagen, während Teheran mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Stützpunkte und regionale Verbündete reagiert. Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus sowie Drohungen der Huthi gegen Saudi-Arabien halten die Risiken für den Energiehandel hoch.Die europäischen Aktienmärkte bewegten sich gestern kaum. Der EuroStoxx 50 verlor 0,06 % auf 6.227,40 Punkte und scheiterte erneut an der 21-Tage-Linie. Der Dax stabilisierte sich mit einem Plus von 0,06 % bei 24.846,69 Punkten, während der MDax um 0,58 % sank. Ölwerte profitierten von den hohen Energiepreisen, während Reise- und Freizeitwerte unter den steigenden Kerosinkosten litten.Ryanair geriet nach einem überraschend schwachen Quartalsgewinn deutlich unter Druck. Die Enttäuschung belastete auch Lufthansa, deren Aktie um 1,8 % fiel. Airbus verlor 1,3 %, obwohl auf der Luftfahrtmesse in Farnborough neue Aufträge erwartet werden. Lieferkettenprobleme dürften die Branche noch mehrere Jahre belasten.Siemens Energy stieg nach einer Kurszielanhebung von UBS von 175 auf 210 € um 3,4 %. Fresenius gewann nach einem optimistischen Ausblick der Deutschen Bank auf die Quartalszahlen 3,0 %. Nordex erholte sich um 4,6 %, während Friedrich Vorwerk nach einem positiven Analystenkommentar fast 10 % zulegte. BNP Paribas gewann 1,3 %, da Jefferies mit guten Quartalszahlen rechnet.In den USA verlor der Dow Jones 0,59 % und der S&P 500 gab um 0,19 % nach. Der Nasdaq 100 schloss nahezu unverändert. Alphabet stieg nach Berichten über einen effizienteren KI-Chip um 1,5 %. Apple litt unter Gewinnmitnahmen, während Nvidia und Micron leichte Erholungsgewinne verbuchten. Boeing fiel trotz neuer Großaufträge um 2,1 %, da Airbus ebenfalls einen bedeutenden Auftrag meldete. AMC Entertainment sprang nach einem besser als erwarteten operativen Ergebnis um 27 % nach oben.Was die Termine angeht, dürfte sich das Interesse heute vor allem auf die ZEW-Konjunkturerwartungen und nach US-Börsenschluss dann auf die Rohöllagerbestände richten. Von den Unternehmen sind heute einige Quartalszahlen zu erwarten, darunter u.a. von Novartis, Danaher, 3M, Northrop Grumman sowie GM.Die DAX-Indikation liegt heute knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start bei 24.832 Punkten und damit 0,1 % unter dem Vortagesschluss.Sie möchten jeden Morgen frisch auf dem Handy kurz und knackig über die wichtigsten Tendenzen an der Märkten informiert werden? Dann empfehle ich die Bernecker-App kostenlos im Download:Oliver Kantimm, Bernecker-Redaktion