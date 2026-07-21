DEMIRE gewinnt die UN als Nutzer für rund 10.000 m² in Bonn

Langen, den 21. Juli 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) einen Mietvertrag über nahezu 10.000 m² in ihrer Immobilie in der Reuterstraße 65 in Bonn abgeschlossen. Die Flächen werden im Zusammenhang mit der weiteren Stärkung des internationalen Standortes Bonn genutzt, wobei die Flächen der ehemaligen Postdirektion Bonn ab Herbst bezogen werden.

Nach dem teilweisen Auszug des Alleinnutzers Deutsche Telekom im vergangenen Jahr, ist es der DEMIRE gelungen, die Immobilie erfolgreich als Multi-Tenant-Standort zu positionieren. Die aktuelle Vermietung unterstreicht die Attraktivität des Standorts und stärkt die langfristige Ertragsbasis der Immobilie.

Öffentliche Mieter haben im Portfolio der DEMIRE einen Anteil von rund einem Viertel der jährlichen Mieteinnahmen. Aufgrund ihrer langfristigen Mietverhältnisse leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Qualität des Mieterportfolios.

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Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2026 über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag