Zug - Die Bossard-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz klar gesteigert. Dabei legten die Verkäufe insbesondere in den Regionen Amerika und Asien markant zu. Auch der Gewinn fiel deutliche besser als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent auf 575,7 Millionen Franken, wie der Spezialist für Verbindungstechnik am Dienstag mitteilte. Dabei hat einmal mehr die Aufwertung des Frankens den Umsatz gebremst. Währungsbereinigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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