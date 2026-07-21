Wir setzen unsere Analyse des sich zuspitzenden Düngemittel-Notstands fort. Während sich die globale Versorgungslage weiter verschärft und weltweit nach Ersatzlieferungen gesucht wird, geraten Landwirte zunehmend unter Druck. Nach Kali und Stickstoff rückt heute die dritte tragende Säule der Pflanzenernährung in den Fokus: Phosphat. Außerdem stellen wir den weltweit größten Düngemittelkonzern vor - einen Anbieter, der alle drei entscheidenden Nährstoffe unter einem Dach vereint. Unsere beiden heutigen Empfehlungen finden Sie DIREKT HIER!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe