Die Aktie von CRISPR Therapeutics hat in den vergangenen Wochen deutlich an Wert verloren, während das Unternehmen seine Entwicklungspipeline konsequent ausgebaut hat. Mit mehreren anstehenden Studiendaten und Programmfortschritten könnte sich in den kommenden Quartalen jedoch neues Kurspotenzial ergeben. Breite Aufstellung in der Geneditierung CRISPR Therapeutics zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich der CRISPR/Cas9-Gentherapie und verfügt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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