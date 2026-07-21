

EQS-Media / 21.07.2026 / 10:01 CET/CEST

Datum: 21. Juli 2026

Emerald Horizon AG: CEO Florian Wagner nimmt Lombarddarlehen unter Beleihung von 75.000 eigenen Aktien aus Altbestand auf.

GRAZ, 21. Juli 2026 - Florian Wagner, Vorstand und Hauptaktionär der Emerald Horizon AG (Wiener Börse / Ticker: SMRX | ISIN: AT0000A3UZE1), hat bekanntgegeben, dass er 75.000 Stück der von ihm privat gehaltenen Aktien der Gesellschaft (das entspricht, berechnet zum Eröffnungskurs am 20.7.2026, einem Volumen von rund 76 Millionen Euro) im Rahmen eines privaten Lombarddarlehens verpfändet hat. Unter Bezugnahme auf die EQS-AD Hoc-Aussendung (Nr. 106124) vom gestrigen Tag (20. Juli 2026) sei nochmals festgehalten: Es handelt sich ausdrücklich nicht um einen Verkauf von Aktien. Wirtschaftliches Eigentum, Stimm- und Dividendenrechte verbleiben vollständig bei Herrn Wagner; seine Beteiligungsquote bleibt unverändert. Es handelt sich um Aktien aus seinem Altbestand. Die Maßnahme ist Bestandteil eines übergeordneten mehrstufigen Maßnahmenpakets. Entsprechend den kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen wird die Gesellschaft zu gegebener Zeit über weitere Aktivitäten informieren. Die im Zuge dieses Maßnahmenpakets aufgenommenen Mittel sollen primär direkt und indirekt zur Kommerzialisierung von DUALstorePLUS aber auch zur beschleunigten technischen Umsetzung und industriellen Überführung des ADES/SMRX-Programms verwendet werden. ADES (Accelerator-Driven Energy Source) ist ein thorium-basierter, beschleunigergetriebener subkritischer Mikroreaktor (25 MWth). DUALstore PLUS ist das hybride Speicherprodukt des Unternehmens, das sowohl elektrische Energie als auch Wärme speichern kann. Dieses soll Kunden ab sofort als Energy as a Service angeboten werden. Hinweis: "Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft. Diese Mitteilung und die enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, ganz oder teilweise, in den bzw. die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in eine andere Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Dementsprechend richten sich die Informationen insbesondere nicht an "U.S. Persons" (im Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) oder an Personen, die in den vorgenannten Rechtsordnungen ansässig sind oder sich dort befinden." ÜBER EMERALD HORIZON Die Emerald Horizon AG mit Sitz in Graz entwickelt unter der Marke SMRX Technologien zur Dekarbonisierung der Energieversorgung - von hybriden Energiespeichersystemen bis zu modularen Reaktoren der nächsten Generation. Ziel des Unternehmens ist eine sichere, skalierbare und weltweit einsetzbare Grundlast-Energie ohne die Nachteile der alten Kernkrafttechnologie.

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Schlagwort(e): Finanzen



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