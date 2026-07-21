Mit der seit 1. März geltenden Anwendungsregel VDE-AR-N 4105:2026-03 ist eine neue Anlagenklasse entstanden: die Kleinsterzeugungsanlagen. Für diese Anlagen gibt es nun ein Formular, das eine Laienanmeldung beim Netzbetreiber erlaubt. Ein Elektriker oder eine anderweitige Fachkraft ist für den Anschluss und die Anmeldung damit nicht zwingend erforderlich, auch wenn die realisierten Anlagen über deutlich größere Leistungen verfügen dürfen als etwa klassische Stecker-Solar-Geräte. Marcus Vietzke, Gründer und Geschäftsführer von Indielux, wittert mit der Laienanmeldung, die Verteilnetzbetreiber spätestens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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