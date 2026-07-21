© Foto: Dall-EEthereum steigt und beflügelt auch BitMine, während der Krypto-Gigant seine Milliardenbestände ausbaut und massiv eigene Aktien zurückkauft.Am Dienstagmorgen steigt Ethereum um 4,14 Prozent auf 1.932 US-Dollar. Auf Wochensicht summiert sich das Plus damit auf 8,21 Prozent. Unter den zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ist Ethereum damit aktuell der stärkste Performer. Von der Kursrallye profitiert auch BitMine. Die Aktie beendete den Montagshandel mit einem Plus von 5,99 Prozent bei 16,63 US-Dollar und legte nachbörslich weitere 0,3 Prozent auf 16,68 US-Dollar zu. BitMine kontrolliert bereits 4,8 Prozent aller Ethereum BitMine teilte am Montag mit, dass sich der …
Enthaltene Werte: ETH~USD,US09175A2069Den vollständigen Artikel lesen
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