Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG



21.07.2026 / 10:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG ISIN: DE0005201602 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.07.2026 Kursziel: 7,00 EUR (zuvor: 8,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

H1-Zahlen bestätigen schwache Marktdynamik - Deutliche Guidance-Anpassung erfordert Kurszielreduktion



Die Berentzen-Gruppe hat am 17.07. vorläufige Geschäftszahlen für H1/2026 vorgelegt. Nach dem verhaltenen Jahresauftakt setzte sich die ausgeprägte Konsum- und Marktschwäche im Inland auch im Q2 fort. Dies führte zu einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang sowie einer deutlichen Anpassung der Jahresprognose für 2026. Das Management begründet diese Entwicklung unverändert mit der anhaltenden Konsumzurückhaltung und den herausfordernden Rahmenbedingungen im deutschen Hauptmarkt.



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Ergebnisentwicklung in Q2 weiterhin belastet: Isoliert betrachtet sanken die Umsatzerlöse im Q2 auf 35,8 Mio. EUR (Q2/2025: 40,9 Mio. EUR). Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich zwar im Vergleich zum Auftaktquartal (Q1: 0,2 Mio. EUR) leicht auf 0,4 Mio. EUR, blieb jedoch deutlich unter dem Vorjahresniveau (Q2/2025: 2,0 Mio. EUR).



Ausblick: Infolge der schwachen H1-Entwicklung hat der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2026 gesenkt. Erwartet wird nun ein Konzernumsatz zwischen 151,0 und 156,0 Mio. EUR (bisher: 163,0 bis 173,0 Mio. EUR). Das Konzern-EBITDA wird in einer Spanne von 12,4 bis 13,9 Mio. EUR gesehen, während das Konzern-EBIT deutlich auf eine Bandbreite von 3,5 bis 5,0 Mio. EUR (bisher: 7,0 bis 9,0 Mio. EUR) nach unten revidiert wurde. Aufgrund der neuen Guidance haben auch wir die Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende sowie die kommenden Geschäftsjahre spürbar angepasst.



Produktinitiativen als Hoffnungsträger für 2027: Trotz des operativen Gegenwinds forciert Berentzen die Strategie 'BERENTZEN EVOLVE 2030'. Die Einführung der neuen Marke Juma im Segment Functional Lifestyle Drinks verläuft laut Management sehr erfolgreich. Nach dem exklusiven Launch bei einer der größten Drogerieketten startet ab September der nationale Rollout im Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Zudem wurde die Marke Puschkin vollständig überarbeitet (neue Ausstattung, neue Liquids und drei RTD-Varianten in Dosen). Erste positive Effekte werden im zweiten Halbjahr erwartet, die volle Ertragskraft dürfte sich jedoch erst im Geschäftsjahr 2027 entfalten.



Fazit: Während eine verhaltene Dynamik zum Jahresauftakt erwartet worden war, dämpft die nun stärkere Eintrübung in H1 die erhoffte Belebung im zweiten Halbjahr und macht 2026 zu einem investitionsintensiven Übergangsjahr. Dennoch verfügt Berentzen dank einer soliden Bilanzstruktur über genügend Stabilität, um diese Durststrecke erfolgreich zu durchschreiten. Die fundamentale Transformation hin zu einem höheren Anteil alkoholfreier Lifestyle-Marken (Juma, Mio Mio) bleibt u.E. die richtige strategische Antwort. Unter Berücksichtigung der reduzierten Mittelfristprognosen ermitteln wir ein neues Kursziel von 7,00 EUR. Beim aktuellen Kursniveau bietet die Aktie weiterhin ein attraktives Kurspotenzial und bleibt eine Kaufen-Empfehlung.







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