MHP Hotel setzt dynamischen Wachstumskurs fort und hat im zweiten Quartal 2026 den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte erzielt. Der Hotelumsatz stieg um 26 Prozent auf 56,8 Mio. Euro und profitierte sowohl von der Erweiterung des Hotelportfolios als auch von der weiterhin robusten Nachfrage im Premium- und Luxussegment. Nach dem starken Jahresauftakt erhöhte sich der Hotelumsatz im ersten Halbjahr auf 98,3 Mio. Euro, was einem Wachstum von 25,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Gleichzeitig bestätigt das Management den Ausblick für das Gesamtjahr und erwartet unverändert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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