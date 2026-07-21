Von einem entspannten Chartbild ist MHP Hotel noch immer ein gutes Stück entfernt. Vergleichsweise erratisch schwankt der Aktienkurs des Betreibers von hochwertigen Hotels in einer vergleichsweise engen Bandbreite zwischen 1,35 und 1,50 Euro. Dabei liefern die Münchner operativ kontinuierlich robuste Zahlen, weiten ihr Hotelportfolio aus und schärfen zusätzlich die Investor-Relations-Aktivitäten. Nach der jüngsten Umplatzierung vom Juni 2026 beträgt der Streubesitzanteil mittlerweile rund 25 Prozent - bei insgesamt rund 46,35 Millionen ausgegebenen Aktien. Die Analysten von NuWays setzen das Kursziel bei 3,70 Euro an - also sehr viel höher als die aktuelle Notiz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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