Die gängige Faustformel bei der Planung von Anlagen lautet bislang oft, eine Kilowattstunde Speicher pro ein Kilowatt Photovoltaik-Leistung zu installieren. Dass diese Rechnung nur bedingt aufgeht, zeigt nun ein neuer Service der SIC! Software GmbH. Sie bietet das Tool "perfectPV" an, mit dem sich binnen weniger Minuten mit einem KI-basierten Analyseservice die optimalen Speichergrößen für jeden Haushalt ermitteln lassen. Es soll Haushalte vor teuren Fehlinvestitionen schützen und kostet einmalig 39 Euro. Der Service funktioniert in drei Schritten. Zunächst müssen die Nutzer ihre Smart-Meter-Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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