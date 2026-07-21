Die Micron-Aktie hat nach ihrer jüngsten Korrektur gestern nachbörslich wieder ein deutliches Lebenszeichen gesendet und rund +5% zugelegt. Damit rückt die Charttechnik erneut in den Fokus der Anleger. Gelingt es der Aktie, die Erholung zu bestätigen und wichtige Widerstände zu überwinden, könnte die nächste Aufwärtsbewegung bereits begonnen haben. Entscheidend wird nun sein, ob neue Kaufsignale entstehen und die Bullen die Kontrolle zurückgewinnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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