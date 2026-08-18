Micron Technology (MU): Angriff auf die 1.000-Dollar-Marke!

Starkes Pullback-Setup trifft auf extremen HBM-Hunger!

Rückblick

Micron Technology gehört als einer der weltweit führenden Hersteller von Speicherchips (DRAM und NAND) zu den zentralen Schlüsselanbietern des globalen Halbleitermarktes. Der Chart zeigt einen extrem dynamischen Aufwärtstrend über die letzten Monate. Nach einem steilen Anstieg von der Marke bei 311 USD bis auf ein Hoch bei 1.255 USD folgte Ende Juni/Juli eine kräftige Korrektur.

Micron Technology-Aktie: Chart vom 18.08.2026, Kürzel: MU, Kurs: 942.80 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Am Montag wurde die 1.000 USD-Marke überschritten. Ein bestätigter Ausbruch oberhalb der Widerstandszone von 935 USD würde das bullische Momentum nach der Korrektur festigen. Dreht die Aktie wieder nach oben, verläuft der projizierte Trendpfad in Richtung des alten Hochs in den Bereich von 1.250 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Zur Absicherung nach unten dient die Unterstützung im Bereich von ca. 880 USD. Ein Unterschreiten dieser Marke (Rutsch unter den EMA 50) würde das bullische Setup vorerst entkräften. Schließt die Aktie darunter, droht eine Ausdehnung der Korrektur bis zum Zwischentief bei 737 USD.

Meinung

Durch den weltweiten Boom in der künstlichen Intelligenz (KI) hat sich Micron zu einem unverzichtbaren Infrastruktur-Lieferanten für Data Center und Hyperscaler entwickelt. Im Zentrum dieser Transformation steht High-Bandwidth Memory (HBM), der extrem schnellen Arbeitsspeicher für KI-Beschleuniger bereitstellt. Da die Nachfrage nach Hochleistungsspeichern die weltweiten Kapazitäten übersteigt und Microns Produktionskontingente über längere Zeiträume hinweg ausverkauft sind, gewinnt das Unternehmen eine erhebliche Preissetzungsmacht. Diese Verknappung im Markt treibt eine fundamentale Neubewertung an, wodurch Micron zunehmend als strategischer Gewinner des KI-Infrastrukturausbaus und nicht mehr nur als zyklischer Chiphersteller wahrgenommen wird. Trotz des starken Kursanstiegs liegt das erwartete KGV für die kommenden Perioden im moderaten Bereich, da die Gewinne massiv anziehen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.14 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 40.33 Mrd. USD

Meine Meinung zu Micron Technology ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026

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