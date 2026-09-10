Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 10.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Mehr als 4,5 Mrd. USD US-Staatsgeld für alte Bohrlöcher, diese Aktie räumt auf
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL
Tradegate
10.09.26 | 20:53
87,32 Euro
-4,40 % -4,02
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
USA Tech 100
S&P 100
USA 500
1-Jahres-Chart
INTEL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTEL CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
87,2387,2820:55
87,2487,2920:55
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADOBE
ADOBE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADOBE INC214,05-2,33 %
AEROVIRONMENT INC128,85+6,40 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC12,260-15,65 %
ARM HOLDINGS PLC ADR221,50-2,64 %
COOPER COMPANIES INC47,170-13,72 %
FREEPORT-MCMORAN INC61,09-6,80 %
INTEL CORPORATION87,32-4,40 %
MACYS INC17,935-3,08 %
MICRON TECHNOLOGY INC846,40-4,12 %
ORACLE CORPORATION133,96-3,64 %
SOUTHERN COPPER CORPORATION168,40-6,42 %
WESTERN DIGITAL CORPORATION401,70-3,16 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.