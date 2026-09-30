Es ist geplant, dass der sichere, zuverlässige und leistungsstarke NetApp-Speicher den Kunden der Oracle Cloud Infrastructure als nativer Dienst zur Verfügung stehen wird

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, und Oracle haben heute einen neuen, vollständig verwalteten Speicherdienst angekündigt, der NetApp-Speicher der Enterprise-Klasse nativ in die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) integriert. Der Dienst wird die Datenverwaltungsfunktionen von NetApp ONTAP nativ in die OCI integrieren, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Migration und Verwaltung kritischer KI- und Unternehmens-Workloads in der Cloud zu vereinfachen.

Der "Oracle Cloud Infrastructure NetApp Storage Service" ist als vollständig verwalteter, OCI-nativer Speicherdienst konzipiert, der die Datenverwaltungsfunktionen von NetApp ONTAP in die OCI integriert. Er unterstützt Unternehmen bei der Migration, dem Betrieb, dem Schutz und der Modernisierung von Datenbanken, Unternehmensanwendungen, virtualisierten Umgebungen, EDA/HPC, regulierten Anwendungen und KI-Datenpipelines, wobei die gewohnten Speicherabläufe beibehalten werden.

"Kunden wünschen sich die Flexibilität, KI- und Unternehmens-Workloads in die Cloud zu verlagern, ohne dabei auf einfache Bedienbarkeit, Datenmanagement und Zuverlässigkeit verzichten zu müssen", sagte Pravjit Tiwana, Senior Vice President und General Manager für Cloud Storage und Services bei NetApp. "Der OCI NetApp Storage Service bietet Kunden ein natives OCI-Erlebnis und ermöglicht ihnen gleichzeitig die Nutzung der vertrauten ONTAP-Funktionen für Datensicherung, Migration, Governance und Multiprotokoll-Zugriff."

Kunden können den OCI NetApp Storage Service über die OCI-Konsole und SDKs, ONTAP-APIs sowie vertraute Betriebsabläufe verwalten. Der Service wird nativ auf OCI bereitgestellt und unterstützt Kunden dabei, bestehende ONTAP-basierte Workloads in die Cloud zu verlagern, wobei der Aufwand für die Neugestaltung von Anwendungen und Änderungen im Speichermanagement auf ein Minimum reduziert wird. Für Unternehmen, die geschäftskritische Workloads in groß angelegten und regulierten Branchen betreiben, ermöglicht der OCI NetApp Storage Service die Erweiterung vertrauter Speicherfunktionen auf OCI mit konsistentem Datenmanagement, hoher Verfügbarkeit, Sicherheit und vorhersehbarer Leistung sowohl in lokalen als auch in Cloud-Umgebungen.

"Unternehmen sollten nicht gezwungen sein, ihre Dateninfrastruktur neu aufzubauen, um in die Cloud zu wechseln", sagte Konstantinos (kp) Papamiltiadis, Senior Vice President of Partnerships bei Oracle Cloud Infrastructure. "Der OCI NetApp Storage Service bietet Kunden einen bewährten und vertrauten Weg zu OCI, sodass sie sich darauf konzentrieren können, was mit den Daten geschieht, und nicht darauf, wie diese verwaltet werden."

"Durch die Einführung eines nativen, ONTAP-basierten Speicherdienstes in OCI verbinden wir die Skalierbarkeit und Leistung von OCI mit den Funktionen von NetApp im Bereich Unternehmensdaten, um Kunden die Ausführung geschäftskritischer Workloads zu ermöglichen", erklärte Alvaro Celis, Senior Vice President und Chief Commercial, Partner and Ecosystem Officer bei NetApp. "Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit, unseren Kunden einen erheblichen Mehrwert zu bieten, insbesondere in regulierten Branchen, indem sie es Unternehmen erleichtert, ihre wichtigsten Anwendungen auf OCI zu migrieren, zu modernisieren und zu schützen."

Der OCI NetApp Storage Service soll innerhalb der nächsten 12 Monate allgemein verfügbar sein.

Aussagen von NetApp zu noch nicht veröffentlichten Angeboten und zukünftigen Plänen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sollten nicht als Grundlage für Kauf- oder sonstige Entscheidungen herangezogen werden. Solche Aussagen stellen keinerlei Zusage, Verpflichtung, Garantie oder Gewährleistung seitens NetApp dar, auch nicht hinsichtlich Verfügbarkeit, Funktionalität, Preisgestaltung oder Zeitplan.

Zusätzliche Ressourcen

Erfahren Sie mehr über den OCI NetApp Storage Service

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Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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