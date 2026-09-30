Neue Förderung von NetApp für Per Scholas erweitert die Karrierewege in den Bereichen Cybersicherheit und KI für Lernende, die in der amerikanischen Unternehmenswelt traditionell unterrepräsentiert sind

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, dass es der NFL auf der INSIGHT 2026 seinen "Customer Social Impact Award" verleihen wird, um das anhaltende Engagement der NFL für die Erweiterung des Zugangs zu wachstumsstarken Berufsfeldern im Rahmen ihrer Initiative "Inspire Change" zu würdigen. Aufbauend auf diesen Erfolgen geht NetApp eine gemeinnützige Partnerschaft mit Per Scholas ein, einem der Förderpartner der NFL-Initiative "Inspire Change", und stellt Fördermittel zur Unterstützung des Schulungsprogramms "Cybersecurity with AI Tools" von Per Scholas bereit. Die Initiative wird das Angebot an gebührenfreien Schulungen und Karrierewegen für Menschen aus historisch unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen erweitern und damit das Engagement von NetApp für die Ausbildung in den Bereichen Daten und KI sowie den Zugang zu beruflichen Laufbahnen vorantreiben.

Als Teil des "Social Impact Awards"-Programms von NetApp würdigt die Kategorie "Data and AI Empowerment" Kunden und Partner, die Technologie einsetzen, um den Zugang zu Daten- und KI-Ausbildung, -Kompetenzen und -Chancen zu erweitern, die erforderlich sind, um im Zeitalter der künstlichen Intelligenz erfolgreich zu sein.

Cybersicherheit ist ein entscheidender Bereich, in dem ein wachsender Bedarf an Fachkräften mit hochspezialisierten Fähigkeiten besteht, um neuen Bedrohungen zu begegnen. Seit 2020 unterstützt die "Inspire Change"-Initiative der NFL Per Scholas dabei, diese Lücke zu schließen, und hilft Tausenden von Lernenden, gefragte Kompetenzen zu erwerben, ihre Karriere voranzutreiben und ihre wirtschaftliche Mobilität zu verbessern.

"Mit 'Inspire Change' hat sich die NFL dazu verpflichtet, unsere Plattform zu nutzen, um Hindernisse abzubauen und sinnvolle Chancen in Gemeinden im ganzen Land zu schaffen", sagte Anna Isaacson, Senior Vice President für soziale Verantwortung bei der NFL. "Wir freuen uns sehr, dass ein Partner wie NetApp den Zugang für die Lernenden von Per Scholas weiter ausbauen kann, insbesondere im Hinblick auf die gefragten Kompetenzen, die den Weg zu einer langfristigen beruflichen Laufbahn und wirtschaftlichem Aufstieg ebnen können."

Die Partnerschaft zwischen NetApp und Per Scholas erweitert die bestehenden Programme um die Bereiche Cybersicherheit und KI und verbindet dabei die Fachkompetenz von Per Scholas im Bereich der Personalentwicklung mit der Führungsrolle von NetApp. Dank neuer Schulungsressourcen, die Grundlagen der Cybersicherheit mit praktischen KI-Tools verbinden, können mehr Lernende Kompetenzen entwickeln, die auf die sich wandelnden Anforderungen der Arbeitgeber abgestimmt sind.

"Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt schneller, als sich herkömmliche Personalentwicklungssysteme anpassen können, weshalb praxisorientierte, auf die Bedürfnisse der Arbeitgeber abgestimmte Schulungen wichtiger denn je sind", sagte Caitlyn Brazill, President von Per Scholas. "Diese Partnerschaft mit NetApp wird mehr Lernenden dabei helfen, die technischen Fähigkeiten, das fachliche Urteilsvermögen und das Selbstvertrauen zu entwickeln, die sie benötigen, um eine Karriere in den Bereichen Cybersicherheit und KI zu beginnen und so dauerhafte wirtschaftliche Mobilität zu schaffen."

"Es ist von entscheidender Bedeutung, den Menschen Möglichkeiten zu bieten, gefragte Kompetenzen zu erwerben, um stärkere Gemeinschaften und eine leistungsfähigere Erwerbsbevölkerung aufzubauen", sagte César Cernuda, President von NetApp. "Da künstliche Intelligenz jede Branche grundlegend verändert, benötigen Unternehmen Fachkräfte, die wissen, wie man Daten schützt, sichert und deren Wert erschließt. Durch unsere Partnerschaft mit Per Scholas tragen wir dazu bei, neue Wege in Berufe zu erschließen, die die zukünftige Arbeitswelt stärken und gleichzeitig das Fachwissen in den Bereichen Cybersicherheit und künstliche Intelligenz fördern, das Unternehmen benötigen, um Bedrohungen proaktiv zu erkennen, kritische Daten zu schützen und sich sicher wieder zu erholen."

Die NFL wird im Rahmen der "NetApp INSIGHT 2026", der wichtigsten Kundenveranstaltung des Unternehmens, mit dem "Customer Social Impact Award for Data and AI Empowerment" ausgezeichnet. Die Partnerschaft ist ein Beispiel dafür, wie Organisationen Technologie, Bildung und sektorübergreifende Zusammenarbeit miteinander verbinden können, um messbare gesellschaftliche Wirkung zu erzielen.

Weitere Informationen zu den Verpflichtungen von NetApp im Bereich des sozialen Engagements finden Sie unter: https://www.netapp.com/responsibility/social-impact/

Zusätzliche Ressourcen

Per Scholas Cybersecurity with AI Tools Course

Customer Partner Social Impact Awards

Soziale Auswirkungen von NetApp: Engagement für soziale Unternehmensverantwortung

NetApp und die NFL arbeiten gemeinsam an einer intelligenten Dateninfrastruktur

Über die NFL

"Inspire Change" ist eine ganzjährige Initiative, die die wirkungsvolle Arbeit im Bereich der sozialen Gerechtigkeit hervorhebt, die von NFL-Spielern, Vereinen, der Ligazentrale und Förderpartnern geleistet wird, um Hindernisse beim Zugang zu Chancen abzubauen und systemischen Rassismus zu beenden. Seit 2017 hat die NFL-Familie 300 Millionen US-Dollar an mehr als 40 nationale Förderpartner und über 600 Basisorganisationen bereitgestellt, um Projekte zur sozialen Gerechtigkeit in den Bereichen Bildung, wirtschaftliche Förderung, Beziehungen zwischen Polizei und Bevölkerung sowie Reform des Strafrechts voranzutreiben. Bis heute hat die NFL Foundation mehr als 1.800 "Inspire Change"-Matching-Grants an aktive NFL-Spieler und "Legends" für gemeinnützige Organisationen ihrer Wahl vergeben, um dazu beizutragen, Chancenbarrieren abzubauen. Um mehr über die "Inspire Change"-Initiative der NFL zu erfahren und den "Social Justice Impact Report 2023" einzusehen, besuchen Sie www.nfl.com/inspirechange. Folgen Sie @InspireChange auf Twitter und Instagram. Folgen Sie auf Facebook www.facebook.com/inspirechange.

Über Per Scholas

Per Scholas ist ein bewährter Talentförderer, der KI-gestützte Personallösungen mit greifbaren Ergebnissen bereitstellt, Leben verändert, Unternehmen stärkt und landesweit neue Chancen schafft.

Seit 1995 haben wir mehr als 35.000 Fachkräften kostenlose Schulungen in gefragten Kompetenzen angeboten. Unsere bedarfsorientierten Schulungen schließen Personalengpässe innerhalb weniger Monate und stellen Fachkräfte bereit, die vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Mit über 25 Standorten und Fernprogrammen arbeiten wir mit Arbeitgebern zusammen von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu Start-ups -, um Talentpipelines in Bereichen wie Rechenzentren, KI, fortschrittliche Fertigung, kritische Einrichtungen, Cybersicherheit und Cloud aufzubauen.

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Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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