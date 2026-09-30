Mit dieser Auszeichnung wird die Bedeutung der Dateninfrastruktur für die Förderung des weltweiten Naturschutzes gewürdigt

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, dass es der Internationalen Union für Naturschutz (IUCN) auf der NetApp INSIGHT 2026 NetApps weltweit führender Veranstaltung zum Thema technologische Innovation, die vom 29. September bis zum 1. Oktober in Las Vegas stattfindet den "Social Impact Award for Intelligent Data for Good" 2026 verliehen hat.

Als Teil des "Social Impact Awards"-Programms von NetApp würdigt diese Auszeichnung Kunden und Partner, die NetApp-Technologie zur Unterstützung von Initiativen mit sozialer oder ökologischer Wirkung einsetzen. Die Kategorie "Intelligent Data for Good" spiegelt das Engagement von NetApp wider, Organisationen anzuerkennen und zu unterstützen, die intelligente Daten nutzen, um Lebensbedingungen zu verbessern und Gemeinschaften zu stärken.

Die IUCN ist das weltweit größte und vielfältigste Umweltnetzwerk, das Regierungen, zivilgesellschaftliche Organisationen und Experten zusammenbringt, um weltweit Naturschutzmaßnahmen voranzutreiben. Die IUCN, die sich in einzigartiger Weise aus mehr als 1.600 Mitgliedsorganisationen aus Regierung und Zivilgesellschaft sowie 19.000 ehrenamtlich tätigen Experten zusammensetzt, beeinflusst, fördert und unterstützt Gesellschaften weltweit dabei, die Natur zu schützen und eine gerechte sowie nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sicherzustellen.

"Die IUCN hat eine widerstandsfähige, nachhaltige Datenbasis geschaffen, die Forschern, Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern zuverlässigen Zugang zu den Informationen gewährt, die sie zum Schutz der biologischen Vielfalt benötigen", sagte César Cernuda, President von NetApp. "Diese weitreichende Wirkung spiegelt den Zweck des "Social Impact Intelligent Data for Good Award" von NetApp wider. Indem die IUCN wichtige Erkenntnisse dann und dort bereitstellt, wo sie benötigt werden, stärkt sie ihre Fähigkeit, die Natur weltweit zu schützen."

Mit dieser Auszeichnung werden die bemerkenswerten Leistungen der IUCN beim Aufbau einer intelligenten Dateninfrastruktur gewürdigt, die es der Organisation ermöglicht, schnell und zuverlässig auf ihre Daten zuzugreifen, diese zu verwalten und zu nutzen, um ihren entscheidenden Auftrag zum Schutz der weltweiten Artenvielfalt zu erfüllen. Mit mehr als 175.900 Arten, die in der IUCN Red List of Threatened Species bewertet wurden, und Aktivitäten in über 160 Ländern ermöglichen es der Umfang und die Zuverlässigkeit der Dateninfrastruktur der IUCN der Organisation, die Gesundheit der biologischen Vielfalt unseres Planeten zu fördern.

Da ein Systemausfall oder Datenverlust wichtige Forschungsarbeiten unterbrechen oder dringende politische Empfehlungen verzögern könnte, benötigte die IUCN eine Infrastruktur, die eine ständige Verfügbarkeit, Sicherheit und Integrität der Daten gewährleistet, auf denen die Naturschutzarbeit basiert. Die NetApp-Plattform ermöglicht Feldforschern, Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern weltweit einen schnellen, zuverlässigen und unterbrechungsfreien Zugriff auf wichtige Naturschutzdaten unabhängig von geografischen Gegebenheiten oder der Komplexität der Abläufe. Als zusätzlicher Vorteil hat die Implementierung zu einer deutlichen Senkung des Stromverbrauchs geführt, wodurch sichergestellt wird, dass der IT-Betrieb der IUCN bei der Umsetzung ihres Auftrags nachhaltig und kosteneffizient ist.

"Die Verleihung dieser Auszeichnung spiegelt das Engagement unserer Teams und die Bedeutung der Mission wider, der wir dienen", sagte Francois Jolles, Chief Information Officer bei der International Union for Conservation of Nature. "Daten stehen im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten von der Bewertung bedrohter Arten bis hin zur Gestaltung der internationalen Umweltpolitik. Eine vertrauenswürdige, widerstandsfähige Infrastruktur gewährt unseren Experten zuverlässigen Zugang zu wichtigen Naturschutzdaten und ermöglicht es uns, Wissen in sinnvolle Ergebnisse für die Natur und die Menschen auf der ganzen Welt umzusetzen."

Zusätzliche Ressourcen:

How Intelligent Data Saves Threatened Wildlife

Protecting Nature at Scale

Customer Partner Social Impact Awards

Soziale Auswirkungen von NetApp: Engagement für soziale Unternehmensverantwortung

Über die International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Die IUCN ist ein Mitgliederverband, der sich sowohl aus staatlichen als auch aus zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammensetzt. Sie nutzt die Erfahrung, die Ressourcen und die Reichweite ihrer mehr als 1.600 Mitgliedsorganisationen sowie die Beiträge von über 19.000 Experten. Die IUCN ist die weltweit führende Instanz in Bezug auf den Zustand der Natur und die zu ihrem Schutz erforderlichen Maßnahmen. Erfahren Sie mehr unter www.iucn.org.

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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