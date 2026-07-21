Die SAP-Aktie bewegt sich bereits seit Mitte März in einer breiten Handelsspanne. Zwar gab es zwischenzeitlich Ausbrüche nach oben und unten, dauerhaft verlassen konnte der Kurs die Range bisher aber nicht. Aktuell notiert die Aktie bei rund 137 € und damit erneut im unteren Bereich dieser Spanne. Bis zu den Quartalszahlen am 23. Juli dürfte diese Unterstützung im Mittelpunkt stehen. SAP hält sich am unteren Ende der Handelsspanne Seit mehreren Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de