Nach den Preisanstiegen der vergangenen Monate zeigt sich der Solarmodulmarkt erstmals wieder weitgehend stabil. Der Marktkommentar von Martin Schachinger analysiert die aktuelle Preisentwicklung, die Rolle der Back-Contact-Technologie sowie den Einfluss kommender Zelltechnologien auf Markt und Hersteller. Preise für Solarmodule treten auf der StelleZum zweiten Mal in diesem Jahr sind die Preise für Solarmodule der verschiedenen Technologieklassen gegenüber dem Vormonat nicht mehr ausschließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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