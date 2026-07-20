Le 20 juillet/July 2026
The common shares of New Aurora Metals Corp. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
New Aurora Metals Corp. is engaged in the acquisition and exploration of its Urban Barry Property, which is situated in Belmont Township, on Category III land in the Eeyou-IstcheeBaie-James territory of the Nord du Québec region, 220 km northeast of the largest regional city, Vald'Or, 100 km west of the small town of Lebel-sur-Quévillon and 80 km south of the small town of Chapais, consisting of 20 map designated claims.
__________________________
Les actions ordinaires de New Aurora Metals Corp. ont été approuvées pour la cotation à la CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.
New Aurora Metals Corp. se consacre à l'acquisition et à l'exploration de sa propriété Urban Barry, située dans le canton de Belmont, sur des terres de catégorie III dans le territoire Eeyou-Istchee-Baie-James de la région du Nord du Québec, à 220 km au nord-est de la plus grande ville régionale, Val-d'Or, à 100 km à l'ouest de la petite ville de Lebel-sur-Quévillon et à 80 km au sud de la petite ville de Chapais, comprenant 20 claims désignés sur la carte.
Issuer/Émetteur: New Aurora Metals Corp.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): NAME
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 22 195 001
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 15 540 000
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
CUSIP: 642073 10 0
ISIN: CA 642073 10 0 3
Boardlot/Quotité: 500
IPO Price/Prix: $0.10/0,10$
Agent: Research Capital Corporation
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: le 22 juillet/July 2026
Trading Date/Date de negociation: le 24 juillet/July 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 28 février/February
Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation
The Exchange is accepting Market Maker applications for NAME. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
The common shares of New Aurora Metals Corp. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
New Aurora Metals Corp. is engaged in the acquisition and exploration of its Urban Barry Property, which is situated in Belmont Township, on Category III land in the Eeyou-IstcheeBaie-James territory of the Nord du Québec region, 220 km northeast of the largest regional city, Vald'Or, 100 km west of the small town of Lebel-sur-Quévillon and 80 km south of the small town of Chapais, consisting of 20 map designated claims.
__________________________
Les actions ordinaires de New Aurora Metals Corp. ont été approuvées pour la cotation à la CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.
New Aurora Metals Corp. se consacre à l'acquisition et à l'exploration de sa propriété Urban Barry, située dans le canton de Belmont, sur des terres de catégorie III dans le territoire Eeyou-Istchee-Baie-James de la région du Nord du Québec, à 220 km au nord-est de la plus grande ville régionale, Val-d'Or, à 100 km à l'ouest de la petite ville de Lebel-sur-Quévillon et à 80 km au sud de la petite ville de Chapais, comprenant 20 claims désignés sur la carte.
Issuer/Émetteur: New Aurora Metals Corp.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): NAME
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 22 195 001
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 15 540 000
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
CUSIP: 642073 10 0
ISIN: CA 642073 10 0 3
Boardlot/Quotité: 500
IPO Price/Prix: $0.10/0,10$
Agent: Research Capital Corporation
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: le 22 juillet/July 2026
Trading Date/Date de negociation: le 24 juillet/July 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 28 février/February
Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation
The Exchange is accepting Market Maker applications for NAME. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
© 2026 Newsfile Corp.