Le 20 juillet/July 2026The common shares of New Aurora Metals Corp. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.New Aurora Metals Corp. is engaged in the acquisition and exploration of its Urban Barry Property, which is situated in Belmont Township, on Category III land in the Eeyou-IstcheeBaie-James territory of the Nord du Québec region, 220 km northeast of the largest regional city, Vald'Or, 100 km west of the small town of Lebel-sur-Quévillon and 80 km south of the small town of Chapais, consisting of 20 map designated claims.__________________________Les actions ordinaires de New Aurora Metals Corp. ont été approuvées pour la cotation à la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.New Aurora Metals Corp. se consacre à l'acquisition et à l'exploration de sa propriété Urban Barry, située dans le canton de Belmont, sur des terres de catégorie III dans le territoire Eeyou-Istchee-Baie-James de la région du Nord du Québec, à 220 km au nord-est de la plus grande ville régionale, Val-d'Or, à 100 km à l'ouest de la petite ville de Lebel-sur-Quévillon et à 80 km au sud de la petite ville de Chapais, comprenant 20 claims désignés sur la carte.Issuer/Émetteur: New Aurora Metals Corp.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): NAMENumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 22 195 001Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 15 540 000CSE Sector/Catégorie: Mining/MinierCUSIP: 642073 10 0ISIN: CA 642073 10 0 3Boardlot/Quotité: 500IPO Price/Prix: $0.10/0,10$Agent: Research Capital CorporationTrading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: le 22 juillet/July 2026Trading Date/Date de negociation: le 24 juillet/July 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 28 février/FebruaryTransfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust CorporationThe Exchange is accepting Market Maker applications for NAME. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.