Kontron gab im Juli zwei weitere Aufträge bekannt. Im Bereich Transportation hat das Unternehmen kürzlich einen bestehenden Rahmenvertrag für Wartung und Sicherheit im Schienenverkehr bis 2035 verlängert, was eine langfristige Auftragssichtbarkeit von nahezu 100 Mio. EUR hinzufügt. Separat gewann Kontron einen neuen europäischen Automobilkunden für 150.000 5G NAD-Module, mit dem Potenzial, sich mehr als zu verdreifachen, wenn eine Ausweitung auf weitere Fahrzeug-Plattformen erfolgt. Zusammen zeigen die Ankündigungen eine solide kommerzielle Dynamik in wichtigen strategischen Bereichen: europäische Schienenkommunikation und sichere 5G-Konnektivität. Wir erhöhen unsere Prognosen ab 2027E leicht und aktualisieren unsere Aktienanzahl im Hinblick auf die Rückkäufe des Unternehmens. Unser DCF-basiertes Kursziel wird auf 35,00 EUR (von 34,00 EUR) angehoben. BUY. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kontron-ag
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