Westnetz hat eine neue flexible Netzanschlussvereinbarung (FCA) veröffentlicht, die Graustromspeicher schneller ans Netz bringen soll, die an einem gemeinsamen Standort mit einer Photovoltaik- oder Windkraftanlage errichtet werden sollen. Voraussetzung ist, dass die Co-Location-Speicher auch den Solar- oder Windstrom der dort angeschlossenen Anlagen aufnehmen. "Die neue Anschlussvereinbarung ermöglicht es nun auch ursprünglich als Graustromspeicher konzipierten Anlagen, einen Beitrag zu leisten: mit der Aufnahme und Einspeisung von Erneuerbarem-Strom am gemeinsamen Standort zu netzdienlichen Zeiten", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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