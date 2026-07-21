Die Bundesnetzagentur hat die erste Ausschreibung nach dem neuen Strom-Versorgungssicherheits- und Kapazitätengesetz (StromVKG) gestartet. Bis zum 8. September können Unternehmen Gebote für neue gesicherte Erzeugungs- und Speicherkapazitäten einreichen. Zum Auftakt werden 4,5 Gigawatt Leistung ausgeschrieben. Die erfolgreichen Bieter verpflichten sich, ihre Anlagen über einen Zeitraum von 15 Jahren vorzuhalten, und erhalten dafür eine Kapazitätsvergütung. Die Ausschreibung ist die erste von insgesamt sechs geplanten Ausschreibungsrunden. Zunächst sind zwei Ausschreibungen à 4,5 Gigawatt für Langzeitkapazitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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