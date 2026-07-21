Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für den Dax-Konzern von 42 auf 40 € reduziert, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Satelliten-Internetservice Starlink oder das KI-Projekt Stargate ließen die Deutsche Telekom als Stern am europäischen Telekomfirmament bei weitem nicht mehr so hell leuchten wie einst. Die im Vergleich zu Wettbewerbern niedrigere Bewertung und die Aussicht auf Klarheit hinsichtlich Fusionen und Übernahmen sprächen aber pro Deutsche Telekom, hieß es in der heute veröffentlichten Analystenstudie weiter.
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