Kursbeben bei den Vorzügen von Sartorius. Zur Mittagszeit knickt der MDAX-Wert um zwischenzeitlich gut zehn Prozent ein. Der Grund dafür sind nicht etwa schlechte Unternehmensnachrichten der Göttinger, sondern Zahlen des US-Unternehmens Danaher, auf die die Sartorius-Aktie stets positiv wie negativ reagiert.Im vorbörslichen US-Handel verliert die Aktie des amerikanischen Mischkonzerns gut zehn Prozent, obwohl das Unternehmen die Erwartungen mindestens erfüllt hat. Der Umsatz stieg im Vergleich zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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