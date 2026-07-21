Auf der Suche nach Small-Cap-Aktien, die unter dem Radar fliegen und deshalb das Potenzial zum Multibagger haben, bin ich auf den Österreicher Asta Energy Solutions gestoßen. Bevor man die Aktie in ihre Kleinteile zerlegt und Spoiler: bis in den Himmel lobt, ist es wichtig zu erwähnen wie essentiell die Produkte dieser Firma heute sind und in Zukunft sein werden. Denn Asta ist ein absoluter Nischenplayer im Bereich der Energiewende und dem Rechenzentrenbau. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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