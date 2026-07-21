Beim Modekonzern Hugo Boss gewinnt der Übernahmepoker weiter an Dynamik. Großaktionär Frasers Group hat seinen Anteil erneut ausgebaut und kontrolliert inzwischen mehr als 60 % der Stimmrechte. An der Börse sorgt das jedoch kaum für neue Fantasie: Die Aktie gibt leicht nach und notiert zuletzt bei 37,92 €. Frasers baut seine Macht weiter aus Der Übernahmekampf um Hugo Boss geht in die nächste Runde. Die britische Frasers Group hat ihre direkte Beteiligung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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