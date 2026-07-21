© Foto: Daniel Ceng - AnadoluTSMC plant ab 2027 höhere Preise für Chipfertigung. Der KI-Boom und steigende Produktionskosten treiben die Erhöhungen um bis zu 10 Prozent.Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, plant offenbar deutliche Preiserhöhungen. Nach Informationen von Nikkei Asia will der taiwanische Chipkonzern die Preise für seine Fertigungsdienstleistungen ab 2027 um bis zu 10 Prozent anheben. Betroffen sind sowohl hochmoderne Chips für künstliche Intelligenz als auch ältere Fertigungstechnologien. Als Gründe nennt TSMC steigende Kosten für Materialien, Produktionsanlagen und den Ausbau neuer Fabriken im Ausland. Die Preisanpassungen sollen je nach Produkt und …
Enthaltene Werte: US0079031078,US4581401001,US8740391003,US9108734057Den vollständigen Artikel lesen
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