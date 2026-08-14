© Foto: Evan Vucci - Pool ReutersMehrere Trump-Trades erfolgten kurz vor politischen Entscheidungen zugunsten der betroffenen Unternehmen. Zwei führende Demokraten verlangen nun Antworten - und wollen wissen, wer die Käufe tatsächlich gesteuert hat.Donald Trump gerät wegen Tausender Aktiengeschäfte erneut unter politischen Druck. In einem 17-seitigen Schreiben, das CNBC vorliegt, fordern Senatorin Elizabeth Warren und der demokratische Abgeordnete Robert Garcia den US-Präsidenten auf, seine Vermögensverwalter offenzulegen und auffällige Käufe zu erklären, die zeitlich kurz vor marktbewegenden Regierungsentscheidungen lagen. Trump soll die Fragen bis zum 28. August beantworten. Der Umfang ist außergewöhnlich: Laut Trumps …
Enthaltene Werte: US0079031078,US67066G1040,US05464C1018Den vollständigen Artikel lesen
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