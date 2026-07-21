Der YubiKey 5.8 erweitert die hardwaregestützte Sicherheit von der Authentifizierung auf neue Workflows in den Bereichen digitale Signatur, Wallet, Zahlungsverkehr und agentische Genehmigungen

Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), Pionier der Phishing-resistenten Authentifizierung und Entwickler des ursprünglichen Passkeys, des YubiKey, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit seines YubiKey 5.8 bekannt. Damit wird der Anwendungsbereich des Passkeys von der sicheren Authentifizierung auf die überprüfbare, hardwaregestützte Autorisierung ausgeweitet. Die neue Firmware bildet die Grundlage für sichere Unternehmensabläufe in den Bereichen Identitäts-Wallets, Dokumentensignatur und KI-gesteuerte Genehmigungen. Sie bietet Entwicklern damit die entscheidenden Funktionen, die erforderlich sind, um Sicherheitsfunktionen der nächsten Generation frühzeitig zu testen, zu entwerfen und einzuführen.

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Da generative und agentenbasierte KI immer ausgereifter wird und rasante, automatisierte Cyberangriffe vorantreibt, kann die herkömmliche Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) nicht mehr Schritt halten. Sicherheitsverantwortliche stehen nun weltweit vor einer Herausforderung: Es geht nicht mehr nur darum, zu überprüfen, wer sich in ein System einloggt, sondern auch darum, welche Aktionen ein Nutzer oder ein autonomer KI-Agent genau ausführen darf. Während der YubiKey schon seit Langem branchenführenden Schutz vor Phishing bietet, erfüllt der YubiKey 5.8 die Anforderungen komplexer Unternehmen mit mehreren Umgebungen er geht über vertrauenswürdige Anmeldungen hinaus und bietet eine sichere, hardwaregestützte Grundlage für überprüfbare digitale Aktionen im Zeitalter der KI.

"Der YubiKey 5.8 stellt eine der bedeutendsten Weiterentwicklungen im Bereich der modernen Authentifizierung dar, indem er die Phishing-Resistenz auf die Arbeitsabläufe selbst ausweitet", sagte Albert Biketi, Chief Product and Technology Officer bei Yubico. "In einer Zeit, in der KI-Agenten geschäftliche Arbeitsabläufe mit weitreichenden Konsequenzen ausführen, müssen Unternehmen eine dynamische Überprüfung der menschlichen Absicht ermöglichen. Der YubiKey 5.8 schließt diese Lücke und integriert hardwaregestützte Phishing-Resistenz direkt in digitale Signaturen, die Verwaltung von Zugangsdaten und Validierungs-Workflows mit menschlicher Beteiligung ohne dass kostspielige, maßgeschneiderte kryptografische Implementierungen erforderlich sind."

Vereinfachung der Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit hardwaregestützter Passkeys durch offene Standards

Die neue Firmware bietet Unterstützung für den CTAP 2.3-Standard und gleichzeitig eine Vorabunterstützung für die neue WebAuthn-Signaturerweiterung. Entwickler können nun vertraute Standards und APIs nutzen, um sichere, datenschutzkonforme Workflows zu erstellen. Dabei sind sie nicht mehr auf teure Backend-Schlüsselverwaltungssysteme oder maßgeschneiderte kryptografische Infrastruktur angewiesen was die Hürden für die Erstellung vertrauenswürdiger digitaler Workflows erheblich senkt. So können Entwickler hochsichere Signaturen schneller und mit geringerer Komplexität in Webanwendungen, digitale Wallets und KI-gesteuerte Workflow-Genehmigungssysteme integrieren.

Der YubiKey 5.8 bietet umfangreiche technische Verbesserungen, die speziell für Entwickler konzipiert wurden, die im Bereich der modernen Identitätssteuerung in Unternehmen tätig sind:

Unterstützung für innovative Anwendungsfälle: Ermöglicht hardwaregestützte digitale Signaturen über standardisierte APIs und eröffnet damit neue Möglichkeiten für das Signieren von Dokumenten, Identitäts-Wallets, Workflow-Genehmigungen und andere kritische Transaktionen.

Ermöglicht hardwaregestützte digitale Signaturen über standardisierte APIs und eröffnet damit neue Möglichkeiten für das Signieren von Dokumenten, Identitäts-Wallets, Workflow-Genehmigungen und andere kritische Transaktionen. Bessere Benutzererfahrung und Skalierbarkeit für Unternehmen Die Unterstützung für Enterprise Attestation wurde auf 16 Relying-Party-IDs (RP-IDs) auf einem einzigen Schlüssel erweitert. Dadurch kann ein einzelner YubiKey gleichzeitig bis auf das einzelne Gerät hin eindeutig identifiziert werden und zwar in vertrauenswürdigen Entwicklungs-, Test-, Staging- und Produktionsumgebungen über mehrere Identitätsanbieter hinweg, ohne die Privatsphäre der Benutzer zu beeinträchtigen.

Die Unterstützung für Enterprise Attestation wurde auf 16 Relying-Party-IDs (RP-IDs) auf einem einzigen Schlüssel erweitert. Dadurch kann ein einzelner YubiKey gleichzeitig bis auf das einzelne Gerät hin eindeutig identifiziert werden und zwar in vertrauenswürdigen Entwicklungs-, Test-, Staging- und Produktionsumgebungen über mehrere Identitätsanbieter hinweg, ohne die Privatsphäre der Benutzer zu beeinträchtigen. Vereinfachte Entwicklerintegration: Einführung der CTAP 2.3-Unterstützung sowie einer Vorschau-Unterstützung für die neuen WebAuthn-Signaturerweiterungen und mehr, wodurch es für Entwickler einfacher wird, sichere digitale Signaturen unter Verwendung vertrauter Standards zu integrieren.

Einführung der CTAP 2.3-Unterstützung sowie einer Vorschau-Unterstützung für die neuen WebAuthn-Signaturerweiterungen und mehr, wodurch es für Entwickler einfacher wird, sichere digitale Signaturen unter Verwendung vertrauter Standards zu integrieren. Sicherung neuer Initiativen: Die Unterstützung für digitale Identitäts-Wallets, überprüfbare Anmeldedaten mit datenschutzfördernden Algorithmen sowie die Unterstützung von Secure Payment Confirmation (SPC) für Entwickler von hardwaregestützten Zahlungsanwendungen im Web wird erweitert.

Die Unterstützung für digitale Identitäts-Wallets, überprüfbare Anmeldedaten mit datenschutzfördernden Algorithmen sowie die Unterstützung von Secure Payment Confirmation (SPC) für Entwickler von hardwaregestützten Zahlungsanwendungen im Web wird erweitert. Optimierte Benutzererfahrung: Dank persistenter PIN-/UV-Authentifizierungstoken können Apps eine reibungslose Erkennung und Auswahl von Anmeldedaten ermöglichen mit mehr Funktionen zur Autovervollständigung und selteneren PIN-Abfragen für die Nutzer.

Dank persistenter PIN-/UV-Authentifizierungstoken können Apps eine reibungslose Erkennung und Auswahl von Anmeldedaten ermöglichen mit mehr Funktionen zur Autovervollständigung und selteneren PIN-Abfragen für die Nutzer. Einfache Handhabung und geringerer Aufwand Führt eine autofill-ähnliche Erkennung von Anmeldedaten direkt neben Software-Passkeys ein. Dies verringert die Verwirrung bei den Nutzern, beschleunigt die Einführung Phishing-resistenter Passkeys und minimiert die Kosten für die Registrierung durch den IT-Helpdesk.

"Die neuen Signaturfunktionen des YubiKey 5.8 sind ein Meilenstein für digitale Identitäten und Anmeldedaten", sagte Leif Johansson, Geschäftsführer der SIROS Foundation. "In den letzten zehn Jahren hat sich die FIDO-Authentifizierung zum Goldstandard der Branche für Phishing-resistente Authentifizierung entwickelt. Durch die Erweiterung um Signaturen wird eine ganze Reihe neuer Anwendungsmöglichkeiten erschlossen, ohne dass eine Plattformbindung entsteht. Bei SIROS arbeiten wir daran, die neuen Signaturfunktionen in ein nahtloses Framework für sichere, Phishing-resistente digitale Identitätsdaten zu integrieren."

Der YubiKey 5.8 ist ab heute für alle wichtigen YubiKey-Produktreihen erhältlich. Für Unternehmen, die aktiv an Anwendungsfällen der nächsten Generation arbeiten und dabei den Schwerpunkt auf hardwaregestützte Signaturen, Digital-Wallet-Funktionen und KI-basierte Workflows legen, ermöglicht der YubiKey 5.8 eine Beschleunigung der hohen Sicherheit für diese Szenarien. Der YubiKey 5.8 unterstützt alle Funktionen des YubiKey 5.7.4 und erweitert den Einsatz von Passkeys für Anwendungsfälle in Unternehmen.

Derzeit bleibt die YubiKey FIPS-Serie auf der neu validierten FIPS 140-3-Firmware 5.7.4, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Auch die YubiKey CCN-Serie bleibt vorerst auf Version 5.7.4, während sie derzeit die abschließende Rezertifizierung durchläuft.

Weitere Informationen zu YubiKey 5.8 finden Sie im Blogbeitrag von Yubico.

Über Yubico

Yubico (Nasdaq Stockholm: YUBICO) ist ein weltweit führender Pionier im Bereich Cybersicherheit, der sich dafür einsetzt, die digitale Welt für alle sicherer zu machen. Als Erfinder des YubiKey hat Yubico den Goldstandard für phishing-resistente, hardwaregestützte Authentifizierung gesetzt wodurch die Übernahme von Konten praktisch verhindert wird, während die sichere Anmeldung mühelos bleibt.

Als seit 2007 führendes Unternehmen im Bereich der Authentifizierung hat Yubico globale Standards wie FIDO2, WebAuthn und FIDO U2F mitentwickelt und die grundlegende Technologie hinter dem modernen Passkey eingeführt. Heute sichern die Passkey-Lösungen des Unternehmens Unternehmen, Behörden und Privatpersonen in mehr als 160 Ländern und schützen den gesamten Lebenszyklus der digitalen Identität von der Ersteinrichtung bis zur Wiederherstellung.

YubiKeys genießen das Vertrauen der weltweit sicherheitsbewusstesten Marken, Pioniere im Bereich der KI und Institutionen und bieten von Haus aus schnellen, reibungslosen und passwortlosen Zugriff auf Hunderte von Unternehmensanwendungen. Getreu seiner Mission treibt Yubico zudem die philanthropische Initiative "Secure it Forward" voran und spendet YubiKeys an benachteiligte Gemeinschaften und gemeinnützige Organisationen weltweit.

Zu unserer globalen Präsenz gehören Hauptsitze in Stockholm (Schweden), im Silicon Valley (Kalifornien) und in Singapur. Yubico ist stolz darauf, von TIME als eines der 100 einflussreichsten Unternehmen und von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen ausgezeichnet worden zu sein. Erfahren Sie mehr unter www.yubico.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260721927725/de/

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