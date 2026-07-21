Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche den Rückwärtsgang eingelegt, sich dabei allerdings recht widerstandsfähig gezeigt. Maßgeblich geprägt wurde das Geschehen an den Börsen von dem sich immer weiter hochschaukelnden Krieg zwischen den USA und dem Iran - und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen. Wir stellen den Marktkommentar der Börse München / Gettex vor… Ulrich Kirstein, gettex Rückblick: KI mit starken Kursverlusten Darüber hinaus wurden die Notierungen auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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