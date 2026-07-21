Die Aktie von Novo Nordisk arbeitete zuletzt am Turnaround. In den letzten 30 Tagen liegt das Plus bei ca. +7%. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) um ca. 12 schien vielen Investoren die Bewertung zu günstig. Allerdings gerät der Richtungswechsel am Dienstag dieser Woche ins Stocken. Denn Novo Nordisk sorgt selbst mit einer Klage gegen Wettbewerber Eli Lilly in die Schlagzeilen. Der Schritt birgt Unsicherheit. Es geht jedoch um nicht weniger, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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