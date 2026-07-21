Seit dem EEG 2023 wird die Photovoltaik-Erzeugung auf wiedervernässten Moorböden gefördert. War in der ersten Zeit nach der Einführung das Thema auf vielen Veranstaltungen zu finden, ist es mittlerweile eher wieder ruhig geworden. Mit einer Handreichung soll sich dies nun wieder ändern, denn das technische Potenzial für die Moor-Photovoltaik-Anlagen hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE deutschlandweit mit 134 bis 268 Gigawatt deutschlandweit ermittelt. Etwa 334. 500 Hektar an durch die landwirtschaftliche Nutzung entwässerte und degradierte Moorflächen ohne naturschutzrechtliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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