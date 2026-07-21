Mit einem Plus von zeitweise gut 30 Prozent meldet sich die Aktie von Carbios am Dienstag eindrucksvoll zurück. Der Grund für den Kurssprung bei den Anteilen der französischen Recycling-Hoffnung sind gute Neuigkeiten vom "Fiber-to-Fiber"-Biorecycling-Verfahren der Gesellschaft. Carbios will mit seinem Lizenz-Angebot nun auch in den Textilmarkt expandieren.Das französische Unternehmen spricht von einem "Meilenstein". Carbios hat es geschafft, in seiner industriellen Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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