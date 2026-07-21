Vor rund einem Monat startete Indielux eine Finanzierungsrunde in Form eines Crowdinvestings auf der Plattform "FunderNation". Am Dienstag nun knackte das Berliner Unternehmen die Marke einer Million Euro. So schnell wie kein anderes Unternehmen zuvor, wie der Plattformbetreiber bestätigte. Das Fundingziel von ursprünglich 800. 000 Euro ist damit schon 49 Tage vor Ende erreicht. Aufgrund des anhaltenden Interesses sei es nun auf 1,4 Millionen Euro erhöht worden, teilten Indielux und "FunderNation" mit. Im Zuge der Finanzierungsrunde hat Indielux bislang auch zwei strategische Investoren gewinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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