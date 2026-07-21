Vergangene Woche erlebte der Halbleitersektor den stärksten Rücksetzer seit über einem Jahr. Die Nerven liegen blank. Tech-Analysten sind sich jedoch einig: Die fundamentalen Treiber der KI-Revolution sind intakt. AMD, Broadcom, Micron und andere AKTIONÄR-Empfehlungen aus dem Sektor bieten nach dem Rücksetzer eine gute Einstiegsgelegenheit."Wir glauben, dass noch reichlich Potenzial vorhanden ist. Die Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur werden noch weit über 2028 und 2029 hinaus zulegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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