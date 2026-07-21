EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Telekom Austria AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Telekom Austria AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Halbjahresfinanzbericht-2026-1.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Half-Year-Financial-Report-2026-1.pdf
21.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Telekom Austria AG
|Lassallestrasse 9
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.a1.group
|LEI Code:
|529900KCNFQU5OJH7L33
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2369524 21.07.2026 CET/CEST
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