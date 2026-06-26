|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AUNTEA JENNY SHANGHAI INDUSTRIAL CO LTD
|CNE100006V73
|1 CNY
|0,1296 EUR
|BAIKOWSKI SAS
|FR0013384369
|-
|0,3 EUR
|CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
|HK0688002218
|0,25 HKD
|0,028 EUR
|CTS CORPORATION
|US1265011056
|0,04 USD
|0,0351 EUR
|EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
|US29472R1086
|0,5425 USD
|0,4769 EUR
|EXPERIAN PLC ADR
|US30215C1018
|0,48 USD
|0,422 EUR
|FIRST GUARANTY BANCSHARES INC
|US32043P1066
|0,01 USD
|0,0087 EUR
|FLOWSERVE CORPORATION
|US34354P1057
|0,22 USD
|0,1934 EUR
|GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB DE CV
|MX01LA010006
|0,2 MXN
|0,01 EUR
|INDEPENDENCE REALTY TRUST INC
|US45378A1060
|0,18 USD
|0,1582 EUR
|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU ...
|US4593481082
|0,116 USD
|0,102 EUR
|ISABELLA BANK CORPORATION
|US4642141059
|0,28 USD
|0,2461 EUR
|KEURIG DR PEPPER INC
|US49271V1008
|0,23 USD
|0,2022 EUR
|MEDTRONIC PLC
|IE00BTN1Y115
|0,72 USD
|0,633 EUR
|MIN XIN HOLDINGS LTD
|HK0222001130
|0,08 HKD
|0,0089 EUR
|MLP SE
|DE0006569908
|-
|0,27 EUR
|NRC HEALTH
|US6373722023
|0,16 USD
|0,1406 EUR
|PROSPECT CAPITAL CORPORATION
|US74348T1025
|0,035 USD
|0,0307 EUR
|RALPH LAUREN CORPORATION
|US7512121010
|1 USD
|0,8792 EUR
|SPIN MASTER CORP
|CA8485101031
|0,12 CAD
|0,0743 EUR
|TELEKOM AUSTRIA AG
|AT0000720008
|-
|0,42 EUR
|TERRENO REALTY CORPORATION
|US88146M1018
|0,52 USD
|0,4571 EUR
|TIANGONG INTERNATIONAL COMPANY LTD
|KYG888311134
|0,0291 HKD
|0,0032 EUR
|VALMONT INDUSTRIES INC
|US9202531011
|0,77 USD
|0,6769 EUR
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