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WKN: A2JQPZ | ISIN: US49271V1008 | Ticker-Symbol: DP5
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26.06.26 | 08:00
28,225 Euro
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Branche
Getränke/Tabak
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AUNTEA JENNY
AUNTEA JENNY SHANGHAI INDUSTRIAL CO LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUNTEA JENNY SHANGHAI INDUSTRIAL CO LTD15,000-0,66 %
BAIKOWSKI SAS24,200-0,82 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD1,396-1,62 %
CTS CORPORATION58,500,00 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC54,00-1,82 %
FIRST GUARANTY BANCSHARES INC8,300-9,78 %
FLOWSERVE CORPORATION63,62-3,55 %
GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB DE CV0,7150,00 %
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC13,600-2,16 %
ISABELLA BANK CORPORATION30,6000,00 %
KEURIG DR PEPPER INC28,225-1,28 %
MEDTRONIC PLC70,76-0,08 %
MIN XIN HOLDINGS LTD0,320-4,19 %
MLP SE7,7800,00 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION2,020+1,00 %
RALPH LAUREN CORPORATION355,10-1,55 %
SPIN MASTER CORP11,800-3,28 %
TELEKOM AUSTRIA AG9,720-4,14 %
TERRENO REALTY CORPORATION56,00-0,88 %
TIANGONG INTERNATIONAL COMPANY LTD0,4100,00 %
VALMONT INDUSTRIES INC510,00-0,97 %
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