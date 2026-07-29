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WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
28.07.26 | 21:55
345,30 Euro
-0,06 % -0,20
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
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S&P 500
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MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICROSOFT CORPORATION 5-Tage-Chart
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344,95345,2528.07.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIRBUS
AIRBUS SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIRBUS SE212,05+1,48 %
BIOGEN INC182,34+0,72 %
DANONE SA72,32+0,22 %
GLENCORE PLC5,9300,00 %
HERMES INTERNATIONAL SCA1.703,50-0,09 %
KERRY GROUP PLC84,70-0,59 %
LOREAL SA383,00+1,94 %
META PLATFORMS INC521,20+0,02 %
MICROSOFT CORPORATION345,30-0,06 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE28,710+4,86 %
QUALCOMM INC146,70+0,56 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC61,40+3,30 %
SAGE GROUP PLC10,700-4,46 %
STANLEY BLACK & DECKER INC82,66-0,12 %
UBS GROUP AG45,750+0,07 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.