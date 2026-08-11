NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal von 365 auf 375 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti passte am Dienstag ihre Schätzungen für den Kosmetikkonzern infolge stärkerer Halbjahreszahlen an. Die Prognose für den Gewinn je Aktie steige auch aufgrund von Währungseffekten./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120321
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