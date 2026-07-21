Delia ist ein spannendes Unternehmen aus dem FMCG-Bereich, das Trockenfrüchte neu und modern positioniert. Statt klassischer, oft trockener und wenig ansprechender Produkte wie von traditionellen Anbietern setzt Delia auf premium-artige, saftige und geschmacksintensive Varianten - allen voran getrocknete Mango. Das Unternehmen macht aus einem alten Produkt eine attraktive Snack-Alternative zu Schokoriegeln, Chips oder Gummibärchen. Erfolgsrezept: Geschmack und clevere Positionierung Die getrockneten Mangos der Marke Sunshine Delight überzeugen durch eine weiche, chewy Textur und einen intensiven, fast candy-ähnlichen Geschmack. Im Gegensatz zu frischer Mango, die klebrig und aufwendig zu essen ist, bieten sie eine praktische Lösung für unterwegs. Das Sortiment umfasst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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