Paysafe (PSFE): Spekulative Chance durch die Fußball-WM und anonyme Zahlungslösungen? Paysafe ist ein etablierter Anbieter von Zahlungslösungen, der vor allem in Nischen wie Sportwetten, Online-Casinos und anonymen Transaktionen aktiv ist. Das Unternehmen betreibt Marken wie PaysafeCard, Skrill und in Lateinamerika Paga Efectivo (oft als Parago Efectivo erwähnt). Diese Produkte richten sich an Nutzer, die Wert auf Anonymität legen - sei es bei Wetten, Erwachseneninhalten oder einfach für Personen ohne klassisches Bankkonto oder Kreditkarte. Das Geschäftsmodell: Anonymität als Trumpf Die PaysafeCard funktioniert wie eine Prepaid-Karte: Man kauft sie z. B. an der Tankstelle für 50 Euro und kann sie online nutzen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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