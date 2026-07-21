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WKN: A2QHMQ | ISIN: ATBIOGENA005 | Ticker-Symbol:
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Gesundheitswesen
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Dow Jones News
21.07.2026 19:57 Uhr
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PTA-News: Biogena Group Invest AG: Bestellung eines Verschmelzungsprüfers

DJ PTA-News: Biogena Group Invest AG: Bestellung eines Verschmelzungsprüfers

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Biogena Group Invest AG: Bestellung eines Verschmelzungsprüfers

Salzburg (pta000/21.07.2026/19:22 UTC+2)

Ad-hoc-Meldung gemäß Art 17 MAR über die Beschlussfassung des Aufsichtsrates über die Bestellung eines gemeinsamen Verschmelzungsprüfers mit der Biogena Good Vibes AG

Der Aufsichtsrat der Biogena Group Invest AG, FN 525839v, (ISIN: ATBIOGENA005) hat heute, am 21.07.2026, einstimmig den Beschluss über die Bestellung eines gemeinsamen Verschmelzungsprüfers (-- 220b AktG) gefasst. Zudem hat auch der Aufsichtsrat der Biogena Good Vibes AG, FN 631791f, die Bestellung eines gemeinsamen Verschmelzungsprüfers mit der Biogena Group Invest AG beschlossen. Die gerichtliche Bestellung des gemeinsamen Verschmelzungsprüfers wird in weiterer Folge gemeinsam von beiden Aufsichtsräten (Biogena Group Invest AG und Biogena Good Vibes AG) beim zuständigen Gericht beantragt. Dieser Vorgang dient der Vorbereitung der möglichen Verschmelzung der Biogena Group Invest AG mit der nicht-börsenotierten Biogena Good Vibes AG. Die tatsächliche Durchführung dieser Verschmelzung steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Beschlüsse, Bewertungen, Prüfungen, Zustimmungen und Genehmigungen sowie der finalen rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Strukturierung.

Die Biogena Group Invest AG weist ausdrücklich darauf hin, dass derzeit weder eine verbindliche Entscheidung über die Durchführung einer solchen Verschmelzung noch über deren konkrete Bedingungen, Zeitpunkt und ein etwaiges Umtauschverhältnis getroffen wurde.

Über die BIOGENA GROUP:

Die Biogena Group ist eine operativ tätige Unternehmensgruppe im Bereich Mikronährstoffpräparate, an der die Biogena Group Invest AG beteiligt ist. Die Geschäftstätigkeit der Biogena Group ist die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Ernährung. Schwerpunkte liegen insbesondere auf den Bereichen Eisen-, Mineralstoff- und Osteoporose-Produktinnovationen sowie neuen integrierten Lösungen im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung. Die Biogena Group ist in ihrem Segment Marktführer in Österreich und exportiert in über 70 Länder weltweit.

Wichtiger Hinweis:

Diese Ad-hoc Mitteilung/Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen und Plandarstellungen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Biogena Group Invest AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der sich verändernden Wettbewerbssituation gehören. Die Biogena Group Invest AG übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung mit den in dieser Ad-hoc Mitteilung/ Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

(Ende)

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Aussender:      Biogena Group Invest AG 
           Strubergasse 24 
           5020 Salzburg 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Klinglmair 
E-Mail:        investor-relations@biogena.com 
Website:       www.biogena-investors-club.com 
ISIN(s):       ATBIOGENA005 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784654520075 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 13:22 ET (17:22 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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