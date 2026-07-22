HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Ankauf
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 22.07.2026
Als führender Anbieter von hochpräzisen Prüf- und Kontaktierungslösungen ergänzt Ingun das Portfolio von HUBER+SUHNER durch komplementäre Technologien und zusätzlichen Kundenzugang.
Reto Bolt, COO Industriesegment bei HUBER+SUHNER, fügt hinzu: "Mit Ingun erweitern wir unser Produktangebot und unsere technologischen Fähigkeiten in einem Markt mit hohen Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit. Nachdem wir bereits viele Jahre lang partnerschaftlich zusammengearbeitet haben, freuen wir uns darauf, das Team von Ingun in unserer Gruppe zu begrüssen."
Termine
HUBER+SUHNER AG
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Schweiz
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valorennummer:
|3038073
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2369528
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2369528 22.07.2026 CET/CEST