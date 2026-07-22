Herisau - Huber+Suhner übernimmt Ingun Prüfmittelbau und Ingun International mitsamt ihren Tochtergesellschaften. Ingun mit Sitz in Konstanz wurde 1971 gegründet, beschäftigt mehr als 400 Mitarbeitende und ist in über 60 Ländern mit Vertrieb und Service präsent, wie Huber+Suhner am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz von Ingun lag 2025 im hohen zweistelligen Millionenbereich, wie es hiess. Eine Kaufsumme wurde nicht genannt. Mit der Akquisition baut Huber+Suhner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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