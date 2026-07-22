Basel - Der Pharmazulieferer Lonza traut sich nach einem starken ersten Semester auch im Gesamtjahr eine bessere Profitabilität zu. Zudem will der Konzern seine Kapazitäten in Stein weiter ausbauen. Bereits in den ersten sechs Monaten hat Lonza bei der Profitabilität besser als erwartet abgeschnitten. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, kletterte die Kern-EBITDA-Marge gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 4,4 Prozentpunkte auf 34,8 Prozent. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab