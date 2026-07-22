© Foto: KI-generiert mit DALL-EDie neuen Angriffe der USA auf den Iran treiben die Ölpreise in die Höhe. Davon lässt sich der DAX aber nicht beeindrucken. Die Vorgaben von der Wall Street sind gut - besonders die Chipwerte erholten sich deutlich.Der DAX dürfte am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Börsenauftakt bei 25.062 Punkten. Das entspricht einem Plus von etwa 0,2 Prozent. Damit nähert sich der Index erneut seiner 21-Tage-Linie bei 25.074 Punkten. Die Anleger richten ihren Blick zunehmend wieder auf die laufende Berichtssaison. Die neuen Angriffe der Vereinigten Staaten auf den Iran und die gestiegenen Ölpreise verlieren an den …
Enthaltene Werte: DE0006602006,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USD,ETH~EUR,US86800U3023Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE