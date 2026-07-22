Washington/Basel - US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf Hersteller günstiger Nachahmermedikamente wie den Schweizer Konzern Sandoz. Ab dem 1. August 2028 sollen auf importierte Generika Zölle von 100 Prozent erhoben werden. Ein Jahr später soll der Satz auf 200 Prozent steigen. Damit will Trump die Produktion von Arzneimitteln zurück in die USA holen. Gemäss den in der Nacht auf Mittwoch von Trump verkündeten Plänen soll bis zum Sommer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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